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    21 Ocak 2018, Pazar
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    ’da heyecan sürüyor

    Erzurum’da heyecan sürüyor
    ERZUMRUM'DAKİ Snowboard Boardercross Dünya Şampiyonası'nda final yarışları yapıldı. 97 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda; erkeklerde İtalyan Visintin, kadınlarda ise Çekya'dan Samkova birinciliği elde etti. Şampiyonada bugün takım yarışları gerçekleştirilecek
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:20
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