Erzurum’da heyecan sürüyor

ERZUMRUM'DAKİ Snowboard Boardercross Dünya Şampiyonası'nda final yarışları yapıldı. 97 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda; erkeklerde İtalyan Visintin, kadınlarda ise Çekya'dan Samkova birinciliği elde etti. Şampiyonada bugün takım yarışları gerçekleştirilecek