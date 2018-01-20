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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’da kar engeli

    Erzurum’da kar engeli
    'da dün başlaması planlanan Dünya Şampiyonası'nın eleme yarışları kar ve tipi nedeniyle bugüne ertelendi. Türkiye Kayak Federasyonu Erzurum Müdürü Selçuk Yıldırım, "Teknik heyetin aldığı kararda yarışın yapılmasının çok riskli olduğu aktarıldı" dedi. İki Türk sporcunun yarışacağı dev organizasyonda yarışlar TRT ile Eurosport'tan yayınlanacak ve milyonlara ulaşacak.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:43
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