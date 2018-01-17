Maraton’da geri sayım
Bu yıl 13.'sü düzenlenecek 2018 Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na kayıtlar 12 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone isim sponsorluğunda organize edilen yarı maraton, 8 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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