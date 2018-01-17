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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Maraton’da geri sayım

    Maraton’da geri sayım
    Bu yıl 13.'sü düzenlenecek 2018 Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na kayıtlar 12 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek. Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone isim sponsorluğunda organize edilen , 8 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:57
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