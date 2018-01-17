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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Palandöken’de heyecanı

    Palandöken’de Dünya Kupası heyecanı
    Snowboard 19, 20 ve 21 Ocak tarihleri arasında Palandöken'de düzenlenecek. Dünyaca ünlü sporcuları Erzurum'da bir araya getirecek olan organizasyon, Eurosport'tan yayınlanacak. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, "Herkesi bu kayak şölenine bekliyoruz" diye konuştu.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:57
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