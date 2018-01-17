Palandöken’de Dünya Kupası heyecanı
Snowboard Dünya Kupası 19, 20 ve 21 Ocak tarihleri arasında Palandöken'de düzenlenecek. Dünyaca ünlü sporcuları Erzurum'da bir araya getirecek olan organizasyon, Eurosport'tan yayınlanacak. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, "Herkesi bu kayak şölenine bekliyoruz" diye konuştu.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
-
Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
Yorum
Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
-
Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
Palandöken’de Dünya Kupası heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.