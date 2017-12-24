6 ay men cezası

Kayak Federasyonu'ndan kararlı duruş... Erzurum'da yapılan milli takım seçmelerinde Serdar Deniz'in başka bir kayak öğretmeni tarafından önce önüne geçilip sakatlanmasına sonra da hakarete maruz bırakılması olayına karışan Yahya Kemal Üsta 6 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.