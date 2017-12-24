 6 ay men cezası – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    6 ay men cezası

    6 ay men cezası
    Kayak Federasyonu'ndan kararlı duruş... Erzurum'da yapılan milli takım seçmelerinde Serdar Deniz'in başka bir kayak öğretmeni tarafından önce önüne geçilip sakatlanmasına sonra da hakarete maruz bırakılması olayına karışan Yahya Kemal Üsta 6 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:23
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