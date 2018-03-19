Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik!

    Polonya’da yapılan Özel sporcular Dünya Kayak şampiyonası Slalomunda Dünya ikinciliği elde eden 19 yaşındaki Yavuz, Cumhurbaşkanı dan tebrik aldı.

    Cumhurbaşkanı , 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle katıldığı törende Özel Sporcu Ayşe Kader Yavuz'u tebrik ederek, başarılar diledi.

    Çanakkale ilinde düzenlenen programa katrılan Cumhurbaşkanı ile görüşen Erzincanlı Yavuz (19), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin heyecanını yaşadığını belirtti. Yavuz çalışmalarına devam ederek, Türkiye'ye faydalı bir birey olmak istediğini kaydetti.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:05
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