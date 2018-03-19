Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik!
Polonya’da yapılan Özel sporcular Dünya Kayak şampiyonası Slalomunda Dünya ikinciliği elde eden 19 yaşındaki Milli Kayakçı Ayşe Kader Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dan tebrik aldı.
Çanakkale ilinde düzenlenen programa katrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Erzincanlı Milli Kayakçı Ayşe Kader Yavuz (19), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin heyecanını yaşadığını belirtti. Yavuz çalışmalarına devam ederek, Türkiye'ye faydalı bir birey olmak istediğini kaydetti.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:05
-
Ryan Babel: "Önümüzde uzun bir yol var"
Toplam 3
Yorum
MK Babel Yaw bu maçta bari konusmasaydin be. o kadar berbat oynadin ki utandirdin hepimizi.
-
Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 7
Yorum
delidumrul 10 kişi kalsak hatta 9 ne farkederki yine yenemezdiniz
-
Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 29
Yorum
arsen l. Şenolu severim.Ama BJK de işi yok.Bir t.direktör rakibi Bayerni gözünde büyüttü.Halbukin eleyebilirdi.Ama futbolcuların motivasyonunu bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.