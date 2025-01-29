  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa’da Yılmaz dönemi

Kasımpaşa’da Yılmaz dönemi

Hakan Keleş’le yollarını ayıran Kasımpaşa’ya, 30 Eylül 2024’te Kayserispor’dan ayrılan Burak Yılmaz geldi

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasımpaşa’da Yılmaz dönemi

Kasımpaşa'da 5-4'lük Hatayspor galibiyeti sonrasında sürpriz bir şekilde yolların ayrıldığı Hakan Keleş'in yerine Burak Yılmaz getirildi. Yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı. Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta başlayan 39 yaşındaki Burak Yılmaz, devamında Kayserispor'u çalıştırdı ve 30 Eylül 2024'te görevinden ayrıldı.

YENİP GİTTİLER!

Hakan Keleş, Hatayspor galibiyeti sonrasında gönderildi. Lacivert-beyazlılarda 2020-2021'de görev alan teknik direktör Mehmet Altıparmak da 30 Ekim 2020'de deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 mağlup etmesine rağmen takımdan gönderilmişti.

Başka Bir Gün - DİZİ
F.Bahçe'de sol bek hareketliliği! Kostic yolcu
DİĞER
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Talisca transferine bomba yorum: “Neredeyse iki kat fazla maaş alan bir oyuncu geldiyse..."
Ekrem İmamoğlu'nun ailesi kuralları hiçe saydı! Sığınakları dükkanlara kattılar, yangın çıkışlarını kapattılar
Cimbom'dan Rashford bombası!
F.Bahçe'de 3 ayrılık 2 sözleşme dondurma kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta ayrılık! Ünlü gazeteci duyurdu Beşiktaş'ta ayrılık! Ünlü gazeteci duyurdu 01:30
Beşiktaş'ta ayrılık! Ünlü gazeteci duyurdu Beşiktaş'ta ayrılık! Ünlü gazeteci duyurdu 01:29
F.Bahçe'de Mourinho'ya şok ceza! F.Bahçe'de Mourinho'ya şok ceza! 00:57
Youssef En-Nesyri'den Kur'an itirafı Youssef En-Nesyri'den Kur'an itirafı 00:56
Youssef En-Nesyri'den Kur'an itirafı Youssef En-Nesyri'den Kur'an itirafı 00:55
F.Bahçe'de Mourinho'ya şok ceza! F.Bahçe'de Mourinho'ya şok ceza! 00:42
Daha Eski
Bundesliga'da yeni dönem! Bundesliga'da yeni dönem! 23:45
Palut: İstikrarlı bir takım... Palut: İstikrarlı bir takım... 23:45
Ö.Erdoğan: Bazı isimlerle yollar ayrılacak Ö.Erdoğan: Bazı isimlerle yollar ayrılacak 23:45
Olympique Lyon'da Pierre Sage ile yollar ayrıldı Olympique Lyon'da Pierre Sage ile yollar ayrıldı 23:45
Kayserispor Bahoken'i kadro dışı bıraktı Kayserispor Bahoken'i kadro dışı bıraktı 23:45
John Vik Beşiktaş scout ekibinde! John Vik Beşiktaş scout ekibinde! 23:45