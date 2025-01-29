Kasımpaşa’da Yılmaz dönemi

Kasımpaşa'da 5-4'lük Hatayspor galibiyeti sonrasında sürpriz bir şekilde yolların ayrıldığı Hakan Keleş'in yerine Burak Yılmaz getirildi. Yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı. Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta başlayan 39 yaşındaki Burak Yılmaz, devamında Kayserispor'u çalıştırdı ve 30 Eylül 2024'te görevinden ayrıldı.

YENİP GİTTİLER!

Hakan Keleş, Hatayspor galibiyeti sonrasında gönderildi. Lacivert-beyazlılarda 2020-2021'de görev alan teknik direktör Mehmet Altıparmak da 30 Ekim 2020'de deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 mağlup etmesine rağmen takımdan gönderilmişti.