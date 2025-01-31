Kasımpaşa Kamil Piatkowski transferini açıkladı

Son olarak Burak Yılmaz'ı teknik direktörlük görevine getiren Kasımpaşa, yeni transferini de açıkladı. İstanbul ekibi Salzburg'da forma giyen Piatkowski'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Red Bull Salzburg forması giyen Kamil Piątkowski, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024/25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Yeni transferimiz Kamil Piątkowski'ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.