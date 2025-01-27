Kasımpaşa'da Hakan Keleş ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Kasımpaşa'da Teknik Direktör Hakan Keleş ile yolların ayrıldığı açıklandı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kamuoyuna Duyuru

Teknik Direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Hakan Keleş ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.