Haberler Kasımpaşa

Kasımpaşa, Ganalı stoperi kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens SC forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Nicholas Opoku’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 15:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasımpaşa, Ganalı stoperi kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, Fransa 2. Lig temsilcisi Amiens SC forması giyen 27 yaşındaki Ganalı savunma oyuncusu Nicholas Opoku'yu kadrosuna dahil ettiği açıkladı.

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Nicholas Opoku, İstanbul'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

Nicholas Opoku, geride kalan sezonda Fransa Lig 2'de 23 maçta forma giyerken, gol ve asist katkısı sağlayamadı. 27 yaşındaki stoper, Gana milli takımıyla ise 17 maçta sahadaki yerini alırken, 1 kez gol sevinci yaşadı, 1'de gol pası verdi.

Ezeli rakiplerin İlkay düellosu!
F.Bahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: İşte Göztepe'de yaşanan olayların perde arkası! Ali Koç sahaya neden indi? "F.Bahçe başkanlık makamı..."
Son dakika: Dilan Polat davasında flaş gelişme! Dilan Polat serbest mi kalıyor?
Young Boys maçına olay hakem!
Ferdi'de ters köşe! 35 milyon €'ya gidecek derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Young Boys maçına olay hakem! Young Boys maçına olay hakem! 15:11
F.Bahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada F.Bahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada 15:01
Young Boys - Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys - Galatasaray maçı ne zaman? 14:43
Ezeli rakiplerin İlkay düellosu! Ezeli rakiplerin İlkay düellosu! 14:36
Lille - Slavia Prag maçı hangi kanalda? Lille - Slavia Prag maçı hangi kanalda? 14:22
Bodo Glimt - Kızılyıldız maçı hangi kanalda? Bodo Glimt - Kızılyıldız maçı hangi kanalda? 14:08
Daha Eski
Fırtına'dan Manaj hamlesi! Fırtına'dan Manaj hamlesi! 13:53
Dinamo Zagreb - Karabağ maçı hangi kanalda? Dinamo Zagreb - Karabağ maçı hangi kanalda? 13:48
Ferdi'de ters köşe! 35 milyon €'ya gidecek derken... Ferdi'de ters köşe! 35 milyon €'ya gidecek derken... 13:25
Kartal'a İspanyol sağ kanat Kartal'a İspanyol sağ kanat 13:22
İşte Başakşehir'in maçında düdük çalacak isim! İşte Başakşehir'in maçında düdük çalacak isim! 12:44
Immobile'den Türkçe paylaşım Immobile'den Türkçe paylaşım 12:29