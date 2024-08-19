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Kasımpaşa Uğurlu'suz

Hatay’a konuk olacak Kasımpaşa’da PFDK tarafından 7 maç men cezası verilen teknik direktör Sami Uğurlu yedek kulübesinde yer alamayacak.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Kasımpaşa Uğurlu'suz

Süper Lig'de yeni sezona TÜMOSAN Konyaspor yenilgisiyle başlayan Kasımpaşa, bugün Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak. Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligin ilk haftasında Konyaspor'a kendi evinde 3-2 yenilen Kasımpaşa'nın da Galatasaray'a İstanbul'da 2-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un da puanı bulunmuyor. Konyaspor müsabakasında kırmızı kart gördüğü için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 7 maç ceza verilen Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Hatay deplasmanında görev yapamayacak.

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