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Paşa’ya Ganalı savunmacı

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşaspor, 27 yaşındaki Ganalı savunma oyuncusu Nicholas Opoku’ya Turgay Ciner Tesisleri’nde imzayı attırdı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Paşa’ya Ganalı savunmacı

Kasımpaşa, Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens SC forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Nicholas Opoku'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Ganalı yıldız sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Kasımpaşalı yapan imzayı attı. Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, Fransa 2. Lig temsilcisi Amiens SC forması giyen 27 yaşındaki Ganalı savunma oyuncusu Nicholas Opoku'yu kadrosuna dahil ettiği açıkladı. Nicholas Opoku, geride kalan sezonda Fransa Lig 2'de 23 maçta forma giyerken, gol ve asist katkısı sağlayamadı. 27 yaşındaki stoper, Gana milli takımıyla ise 17 maçta sahadaki yerini alırken, 1 kez gol sevinci yaşadı, 1'de gol pası verdi.

NICHOLAS OPOKU İMZAYI ATTI

Yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Opoku, İstanbul'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

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