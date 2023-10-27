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Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 3-1 kazandıkları İstanbulspor maçı ile ilgili “İkinci yarı oynadığımız defansif oyun kalitesi maçı kazanmamızı sağladı” dedi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 23:14
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Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Kemal Özdeş, "Hafta sonu Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Kutlu olsun diyorum. Nice 100 yıllara" ifadelerini kullandı.

Özdeş, ikinci yarı oynadıkları kaliteli defansif oyunun maçı kazanmalarında etkili olduğunu aktararak, "Maç öngördüğümüz gibi başlamadı. İlk yarı çalıştığımız gibi baskılı başlamayı planladık ama rakip kaleciden doğru şekilde topla çıktı. Risk alarak devam etti. Bu kez paylaşımda problemler yaşadık. Kaleye kadar atak yaptılar. Gole kadar daha pozisyona giren rakipti. Direkten dönen bir top var. Kornerden gol bulduk. Devreye kadar böyleydi. İkinci yarı ikinci bölgede alanlarımız kapatmayı planladık. Doğru zamanda ikinci golü attık. Rakip çok pozisyona girmese de topa sahip olarak gol şansı aradı. 3. golü bulduk fırsatlar da oldu farkı açabilirdik. İkinci yarı oynadığımız defansif oyun kalitesi bu maçı kazanmamızı sağladı. Bu oyunu kaliteli hale getirmemiz gerekiyor. Bu puan ortalamasında kalmamız gerekiyor. Oyuncularımın her maçı kazanma tutumuna bürünmeleri gerekiyor. Oyuncularımın müthiş bir birlikteliği var. Sonucu almak önemli. Salı günü kupa maçı var. Ona hazırlanacağız. Umarım çıkışı güçlü oyunlarla sürdürürüz" şeklinde konuştu.

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