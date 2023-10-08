Kemal Özdeş: 80’den sonra farkı açabilirlerdi

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçında evinde Fenebahçe'yi misafir eden Kasımpaşa maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş müsakabanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "80'den sonra farkı açabilirlerdi. Oyuncularım son ana kadar mücadele etti. Gelişmeye devam etmek istiyoruz. Kazanacak tutum sergilemek istiyoruz" dedi.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

"Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Hak ettikleri galibiyet aldılar. Hafta boyunca Fenerbahçe'nin geçmiş maçlarına göre yarı sahamızda defansif diziliş üzerinde durduk. İlk golde derinlik hatasından yedik. Geçen maçlarda etkin olan oyuncuları kapatmaktı hedefimiz. Golü yedikten sonra 30'a kadar Fenerbahçe öne geçtiğinde tutuk ve ortada bir oyun oldu. 30-45 arasında rakip yarı alana geçmeye başladık. Orada net gol pozisyonları olmasa da gol üretebilecek atak yapmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

"HAKEM PENALTI OLMAYAN POZİSYONDA PENALTI VERDİ"

Kemal Özdeş, maçın hakeminin sarı-lacivertlilere basit bir penaltı verdiğini söyleyerek, "Maçın hakemi çok basit, penaltı olmayan pozisyonda penaltı verdi. İkinci yarı planı değiştirme durumunda aldık. Fenerbahçe'nin skoru korumaya yönelik oynayacağını gördük. Biz de gol bulup ortak olmak istedik. Gol üretemesek de ilk yarıdakinden daha fazla rakip yarı alana girmeye çalıştık. Fenerbahçe iki yönde de iyi oynadı. 80'den sonra farkı açabilirlerdi. Oyuncularım son ana kadar mücadele ettiler. Gelişmeye devam etmek istiyoruz. Kazanacak tutum sergilemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.