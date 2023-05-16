Paşa, Sivas'a bilendi

Sivas deplasmanında final gibi bir maça çıkacak olan Kasımpaşa, mutlak puan hedefliyor. Düşme hattının hemen üzerinde Giresunspor'un 6 puan önündeki lacivert-beyazlılar, 4 maçtır galibiyete hasret kaldı. 34 puanla 15. İstanbul ekibi, son iki deplasmandan beraberlikle ayrılırken, yenilmezlik serisini Sivas'ta da sürdürüp son 4 maç kala rahat nefes almak istiyor.

ÖZDEŞ, İYİ BAŞLADI AMA...

Kasımpaşa'da teknik direktör Selçuk İnan'ın yerine gelen Kemal Özdeş, Trabzonspor galibiyetiyle başladığı görevinde ardından gelen kötü sonuçlara engel olamadı. Lacivert-beyazlılar, son 4 maçta iki yenilgi, iki beraberlik aldı.