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Paşa, Sivas'a bilendi

Sivas deplasmanında final gibi bir maça çıkacak olan Kasımpaşa, mutlak puan hedefliyor. Düşme hattının hemen üzerinde Giresunspor'un 6 puan önündeki lacivert-beyazlılar, 4 maçtır galibiyete hasret kaldı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Paşa, Sivas'a bilendi

Sivas deplasmanında final gibi bir maça çıkacak olan Kasımpaşa, mutlak puan hedefliyor. Düşme hattının hemen üzerinde Giresunspor'un 6 puan önündeki lacivert-beyazlılar, 4 maçtır galibiyete hasret kaldı. 34 puanla 15. İstanbul ekibi, son iki deplasmandan beraberlikle ayrılırken, yenilmezlik serisini Sivas'ta da sürdürüp son 4 maç kala rahat nefes almak istiyor.

ÖZDEŞ, İYİ BAŞLADI AMA...

Kasımpaşa'da teknik direktör Selçuk İnan'ın yerine gelen Kemal Özdeş, Trabzonspor galibiyetiyle başladığı görevinde ardından gelen kötü sonuçlara engel olamadı. Lacivert-beyazlılar, son 4 maçta iki yenilgi, iki beraberlik aldı.

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