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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi!

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 23:57
Kasımpaşa'da Kemal Özdeş Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi!

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u 2-0'luk skorla mağlup ederken maçın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Kemal Özdeş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

3 haftadır maç oynamıyorduk. Trabzonspor karşısında ofansif bir futbol sergilemek istedik. Nitekim sahaya çıktığımız kadro da bunun göstergesiydi. Maçın başında topa sahip olmada başarılı, ataklarımızı gole çevirmekte ise ilk pozisyonlarda zorlandık. Çalıştıklarımızın hepsini sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda rakibin risk alacağını tahmin ettik.

Bu bölümde atak oynamaya devam edip, savunmada da tedbirli olmaya çalıştık. Maçın belli bölümlerinde istediğimiz futbolu sahaya yansıtabildik. Fakat bazı dakikalarda da ritimsiz bir performans sergilediğimizi kabul etmek gerekiyor. Trabzonspor camiası büyük bir camia. Böyle bir rakibe karşı iyi bir maç çıkardık diyebiliriz. Kulüp olarak yukarılara bakmak, üst sıralara oynamak istiyoruz. Geçmiş dönemlerde oynadığımız ofansif ve keyif veren Kasımpaşa'yı geri getirmek en büyük hedefimiz.

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