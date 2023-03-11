Donk'tan gözdağı

Antalyaspor galibiyetiyle nefes alan Kasımpaşa, bugünkü Galatasaray maçına mutlak puan parolasıyla hazırlanıyor. Paşa'nın Surinamlı savunmacısı Donk, eski takımına gözdağı verdi. 36 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray için işleri oldukça zorlaştırmamız lazım. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapıp puan ve puanlar almaya çalışacağız" dedi. DONK sözlerini şöyle sürdürdü: "Sportif olarak rakip olsak bile orası benim her zaman evim ve evime geri dönmek de oldukça iyi hissettirecek. Galatasaray maçta favori çünkü oldukça iyi bir kadrosu var. Takımda herkese tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Selçuk İnan, Galatasaray'da oynarken de zaten saha içindeki hocalığı yapan bir oyuncuydu."