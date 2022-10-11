Ertuğrul kalesini kapattı

Kasımpaşa'nın 32 yaşındaki file bekçisi Ertuğrul Taşkıran, Trabzon'a gol şansı vermedi. Bu sezon takımının 9 maçında da 90 dakika sahada kalan Ertuğrul, özellikle bordo-mavililerin ikinci yarıda yakaladığı pozisyonlarda kalesini gole kapattı.
Kasımpaşa'nın32 yaşındaki file bekçisi Ertuğrul Taşkıran, Trabzon'a gol şansı vermedi. Bu sezon takımının 9 maçında da 90 dakika sahada kalan Ertuğrul, özellikle bordo-mavililerin ikinci yarıda yakaladığı pozisyonlarda kalesini gole kapattı. Hatay, Antalya ve Antep karşılaşmalarında kalesinde gol görmeyen tecrübeli kaleci, Trabzon deplasmanında da bunu başardı.