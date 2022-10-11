Haberler Kasımpaşa Ertuğrul kalesini kapattı

Ertuğrul kalesini kapattı

Kasımpaşa'nın 32 yaşındaki file bekçisi Ertuğrul Taşkıran, Trabzon'a gol şansı vermedi. Bu sezon takımının 9 maçında da 90 dakika sahada kalan Ertuğrul, özellikle bordo-mavililerin ikinci yarıda yakaladığı pozisyonlarda kalesini gole kapattı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 06:50
Ertuğrul kalesini kapattı
Kasımpaşa'nın 32 yaşındaki file bekçisi Ertuğrul Taşkıran, Trabzon'a gol şansı vermedi. Bu sezon takımının 9 maçında da 90 dakika sahada kalan Ertuğrul, özellikle bordo-mavililerin ikinci yarıda yakaladığı pozisyonlarda kalesini gole kapattı. Hatay, Antalya ve Antep karşılaşmalarında kalesinde gol görmeyen tecrübeli kaleci, Trabzon deplasmanında da bunu başardı.
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Prens Selman Süper Lig'in yıldızına servet ödeyecek! Türk futbol tarihine geçecek o transfer...
Türk deri ustası Volkan Yılmaz dünyaca ünlü markalara ait çantaların gerçek yüzünü ortaya koydu
Açık ara Enner Valencia! Tek başına Galatasaray'dan fazla
Ismael'den flaş taktik kararı! Trabzonspor derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzon'da gol sesi çıkmadı!
Trabzon’dan puan almak kolay değil
Uzman Öğretmenlik başvuru sonucu sorgula
İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Ekim 2022
Canlı altın fiyatları (11 Ekim)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Teknik adamla yollarını ayırdılar! Teknik adamla yollarını ayırdılar! 01:27
Jesus adını tarihe yazdırıyor! İşte o liste... Jesus adını tarihe yazdırıyor! İşte o liste... 00:41
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 00:39
Her şey var kazanan yok! Muriqi... Her şey var kazanan yok! Muriqi... 00:38
Lucescu: Sığınaklarda korkuyoruz! Lucescu: Sığınaklarda korkuyoruz! 00:38
F.Bahçe'nin golüne sevindi mi? Caner'den açıklama geldi F.Bahçe'nin golüne sevindi mi? Caner'den açıklama geldi 00:37
Daha Eski
Avcı: Kalitemize yakışmadı Avcı: Kalitemize yakışmadı 00:31
Trabzon'da gol sesi çıkmadı! Trabzon'da gol sesi çıkmadı! 00:31
9. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 9. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 00:31
Yiğido'nun hasreti sona erdi! Yiğido'nun hasreti sona erdi! 00:31
İtalyanlar duyurdu! Dünya devleri onun peşinde İtalyanlar duyurdu! Dünya devleri onun peşinde 00:30
'Batsman' atıyor F.Bahçe kazanıyor! O maçlarda... 'Batsman' atıyor F.Bahçe kazanıyor! O maçlarda... 00:30