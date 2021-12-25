Haberler Kasımpaşa Paşa nefes aldı | Kasımpaşa - Altay: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Paşa nefes aldı | Kasımpaşa - Altay: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta açılış maçında Kasımpaşa sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren gol 34. dakikada Ryan Donk ve 88. dakikada Umut Bozok'tan geldi. Bu sonuçla Kasımpaşa ligde 7 hafta sonra galibiyeti hatırladı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 15:31
Paşa nefes aldı | Kasımpaşa - Altay: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta heyecanı bugün 13.00'te oynanan karşılaşma ile başladı. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa sahasında Altay ile karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren gol 34. dakikada Ryan Donk ve 88. dakikada Umut Bozok'tan geldi.

Bu sonuçla 7 hafta sonra galibiyeti hatırlayan kasımpaşa puanını 15'e çıkarmayı başardı.

Ligde oynadığı son 12 karşılaşmadan da galibiyet çıkaramayan Altay ise 18 puanda kaldı.

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