Kasımpaşa'nın 100. yılı kutlandı

1921'de kurulan Kasımpaşa Spor Kulübünün 100. yılı kutlandı.

Beyoğlu Belediyesinin Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlediği kutlama etkinliğine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz ve bazı futbolcular katıldı.

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, "Kasımpaşa'mız 100 yaşına girdi. Bundan dolayı büyük bir heyecan içindeyiz. Bugün bütün Kasımpaşa'yı dolaştım. Aracımızı lacivert-beyaz renklerle süsledik. Caddeleri, sokakları dolaşarak Kasımpaşalı hemşerilerimizin heyecanına ortak olduk. Bir sevdadır Kasımpaşa. Kasımpaşalı olmak 100 yıllık bir semt aşkını yaşamaktır. Biz diyoruz ki; Sevdamızla doğduk, adını paşa koyduk, hep birlikte yaşadık aşkı semtin kalbinde." ifadelerini kullandı.

Öksüz ise, "Kasımpaşa'mızın 100 yılını bu coşkulu kalabalıkla kutlamanın sevinci içerisindeyim. Bu sevincin en büyük nedeni kulübümüzün uzun yıllar alt lig oynamasına rağmen 100. yılda Süper Lig'de mücadele ediyor olması. Bu vesileyle kulübümüzün buraya kadar geldiği başarılı çizgide bize destek veren Turgay Ciner'e teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Kulübümüzü sahiplendi, ciddi yatırımlar yaptı." şeklinde konuştu.

Şarkıcı Zehra Gülüç'ün sahneye çıkmasıyla başlayan etkinlikte Ryan Donk ve Umut Bozok'un da aralarında olduğu futbolcular taraftarları selamladı. Program, Kasımpaşa'nın 100. yıl pastasının kesilmesinin ardından Zehra Gülüç'ün tekrar sahne almasıyla sona erdi.