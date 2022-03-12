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Kasımpaşa - Rizespor maçı canlı

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Rizespor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetiyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 15:57 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 15:57
Kasımpaşa - Rizespor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Kritik maçta Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetiyor.

KASIMPAŞA - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Rizespor maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Mortadha, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mabil, Muleka

Çaykur Rizespor: Tarık, Baiano, Holmen, Selim, Eren, Phiri, Gedson, Boyd, Boldrin, Bolasie, Cisse

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