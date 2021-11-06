Halis Özkahya'dan skandal hata

Süper Lig, dün gece futbol sahalarında ender görülecek bir olaya sahne oldu. Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadelenin hakemi Halis Özkahya, skandal bir hata yaptı. Mücadele 2-0 ev sahibi Gaziantep FK lehine devam ederken 90. dakikada dördüncü hakeme 9 dakika uzatma olduğunu bildiren Özkahya, mücadeleyi +5'inci dakikada oynatırken bitirdi. Yaptığı hatayı çok geç fark eden Özkahya, takımları soyunma odasından geri çağırdı. Kalan 4 dakikayı da oynatıp maçı tamamladı ama olay geceye damga vurdu.

DİREKLER SÖKÜLDÜ

94. dakika 15. saniyede hakem Halis Özkahya tarafından yanlışlıkla bitirilen maçta, hakemin sahadaki diğer üç hakem ve VAR'daki hakemler tarafından uyarılmaması büyük tartışma yarattı. Maçın erken bittiği 10 dakika sonra anlaşıldı. Takımlar sahaya çağırıldı ama o sırada kale direklerinin biri sökülmüş, VAR sistemi kapatılmış, bazı futbolcular duşa girmişti. Bu skandal hatanın ardından takımlar sahaya çıktı ve kalan bölüm bitiş düdüğünden 20 dakika sonra oynandı.

2017'DE AYNISINI YAPMIŞTI

Gaziantep ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmada büyük bir hataya imza atan hakem Halis Özkahya, 2017 yılında Başakşehir ile Osmanlıspor arasında oynanan karşılaşmada 4 dakika uzatma kararı vermiş ama mücadeleyi 90+3'te bitirmişti. Dün yaşanan olay sonrasında spor otoriteleri Özkahya'nın kariyerini ciddi şekilde tartışmaya başladı.

TAKIMLAR iYi NiYET GÖSTERDi

Maçı bitirdikten sonra soyunma odasında hata yaptığı konusunda uyarılan Halis Özkahya'nın iki takımdan 4 dakika için sahaya çıkmalarını rica ettiği öğrenildi. Maç sonu Gaziantep'in hocası Erol Bulut ve Kasımpaşa'nın teknik patronu Hakan Kutlu da Özkahya'ya sahip çıkarak, "Böyle hatalar olabilir" diye yorum yaptı. Skor tek farklı olsa daha büyük tartışma çıkabilirdi.