Tarihe geçen maçta kazanan Gaziantep | Gaziantep FK - Kasımpaşa: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Gaziantep 2-0'lık skorla galip tamamladı.
Güneydoğu ekibine üç puanı getiren golleri 37. dakikada Joao Figueiredo ile 86. dakikada Steven Caulker kaydetti.
Kasımpaşa'da Eysseric uzatma anlarında kırmızı kart gördü.
HAKEM MAÇI ERKEN BİTİRDİ
Karşılaşmanın sonuna 9 dakika ekleyen Hakem Halis Özkahya, karşılaşmayı 5 dakika erken bitirdi.
Mücadelenin son düdüğünden yaklaşık 10 dakika sonra hakem oyuncuları sahaya geri çağırdı ve karşılaşmanın kalan dakikaları oynandı.
Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma Gaziantep'in 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
3 maç sonra galibiyetle tanışan Gaziantep FK, puanını 15'e çıkarırken, yeni hocası Hakan Kutlu yönetiminde ilk yenilgisini alan Kasımpaşa ise 9 puanda kaldı.