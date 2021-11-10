Kimseden çekinmeyiz

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, milli ara sonrası deplasmanda Trabzonspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini bildirdi. Akınal, Kasımpaşa'nın karşısında aldıkları galibiyetin önemine işaret ederek, lige iyi başlayamadıklarını ancak güçlerinin farkında olduklarını belirtti. Akınal, lig maratonunda inişli çıkışlı zamanların yaşandığını ve Erol Bulut yönetimindeki takımlarına güvendiklerini söyleyen Akınal, "Trabzonspor maçını iple çekiyoruz. Stadyuma tam kapasiteyle seyirci alacağımız ilk maç olacak" dedi.

3 PUAN İÇİN ÇIKACAĞIZ

Trabzonspor takımına ve camiasına büyük saygıları bulunduğunu belirten Başkan Gaziantep Başkanı Cevdet Akınal, "Ancak biz de hiçbir rakipten çekinmiyoruz ve her karşılaşmaya galibiyet için çıkıyoruz. Tahmin ediyorum bir koltuğun bile boş kalmayacağı bir karşılaşma oynayacağız. Takımımıza ve hocamıza bu karşılaşmada da güveniyoruz. İnşallah Trabzonspor karşılaşması dostça bir atmosferde oynanacaktır ve biz de en iyi şekilde mücadele edip, puan veya puanlar almak için maça çıkacağız" ifadelerini kullandı

ÖZKAHYA'YA DESTEK

Gaziantep-Kasımpaşa maçında hakem Halis Özkahya'nın maçı 4 dakika erken bitirmesini değerlendiren Başkan Cevdet Akınal, "Bence şanssızlık yaşadı. Kusursuza yakın bir maç yönetti. Türk futbolu için önemli bir hakem olduğuna inanıyoruz. Umarım farklı bir karar almaz" diye konuştu.