Borven ile Ahmed gidiyor

Gazıantep FK'da Ahmed El Messaouidi ve Borven'in devre arasında gönderilmesi planlanıyor. Yönetim, önümüzdeki günlerde iki ismin menajerleriyle görüşme yapılacak. Sezon başında Ankaragücü'nden gelen forvet Borven, 6 maça çıkarken sadece 58 dakika oynayabildi.
Gazıantep FK'da Ahmed El Messaouidi ve Borven'in devre arasında gönderilmesi planlanıyor. Yönetim, önümüzdeki günlerde iki ismin menajerleriyle görüşme yapılacak. Sezon başında Ankaragücü'nden gelen forvet Borven, 6 maça çıkarken sadece 58 dakika oynayabildi. 7 maça çıkan orta saha oyuncusu Ahmed ise 282 dakika süre alırken skora katkı sağlayamadı.