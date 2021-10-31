Kasımpaşa'ya kutlu olsun

Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı. İlk yarı çok kısır geçti. 7. dakikada Tetteh'in karşı karşıya pozisyonda düşerken yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 39'da Mounir'in sert şutunda, Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi. 54. dakikadaEysseric'in soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Sadiku topu uzak köşeden filelerle buluşturdu: 1-0. 74. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Eysseric'in yine soldan kullandığı kornerde, kale sahasında Umut Bozok kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 2-0. Kasımpaşa ligde 8 maç aradan sonra kazandı. Lacivert-beyazlılar, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu ile çıktığı ilk karşılaşmayı galip bitirmeyi bildi.



Kasımpaşa'nın çiçeği burnunda Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "4 gün çalışabildik. Dokunuş değil, öz güven gerekiyordu. Onu verdik. Daha önceki hataları gösterdik. Hataları yapmayınca kalitelerinin ortaya çıkacağını söyledik. Onlar da gerekeni yaptılar. Takım halinde daha yakın olacağız" diye konuştu.



Yeni Malatyaspor'un hocası Marius Sumudica, "İlk yarıda takım iyiydi ama kornerden yediğimiz gol sonrasında takımda moral düşüşü oldu. Burada 3. haftam. Sistemsel anlamda değişiklik yapmam gerekiyordu ama henüz bunu yapmak kolay değil. Kolay değil bazı değişiklikleri hemen yapmak" dedi.