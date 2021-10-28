Son dakika spor haberi: Kasımpaşa yeni teknik direktörü Hakan Kutlu'yu resmen duyurdu

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Cihat Arslan'la yollarını ayırmıştı. İstanbul temsilcisi yeni hocasını resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şöyle:
Kasımpaşamız, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.
Süper Lig'de 10 hafta itibarıyla topladığı 6 puanla 19. sırada yer alan Kasımpaşa, 11. haftada Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.