Paşa’dan çifte takviye

Transferde gaza basan Kasımpaşa, dün iki transfer birden yaptı. Lacivert-beyazlılar, son olarak Denizlispor'da forma giyen Sakıb Aytaç'ı renklerine bağladı. 29 yaşındaki sol bek ile 2022-23 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. Sakıb Aytaç, geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 1 gol kaydetti. Diğer transfer ise golcü takviyesi oldu. Feyenoord'un Danimarkalı santrforu Nikolai Jorgensen'i kadrosuna kattı.
Transferdegaza basan Kasımpaşa, dün iki transfer birden yaptı. Lacivert-beyazlılar, son olarak Denizlispor'da forma giyen Sakıb Aytaç'ı renklerine bağladı. 29 yaşındaki sol bek ile 2022-23 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. Sakıb Aytaç, geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 1 gol kaydetti. Diğer transfer ise golcü takviyesi oldu. Feyenoord'un Danimarkalı santrforu Nikolai Jorgensen'i kadrosuna kattı.