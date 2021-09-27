Kasımpaşa Konyaspor maçı CANLI | Süper Lig maçı izle

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, Konyaspor'u konuk ediyor. Kasımpaşa - Konyaspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Konyaspor maçı 27 Eylül Pazartesi günü saat 20:00 başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
KASIMPAŞA - KONYASPOR İLK 11'LERİ:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut Bozok
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Endri Çekici, Bytyqi, Serdar, Hassan