Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa Konyaspor maçı CANLI | Süper Lig maçı izle

Kasımpaşa Konyaspor maçı CANLI | Süper Lig maçı izle

Süper Lig'in 7. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Kasımpaşa zorlu karşılaşmada taraftarı önünde rakibini mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Ligin Trabzonspor'la birlikte nağmalup takımı olan Konyaspor da zorlu karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Kasımpaşa - Konyaspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 19:56
Kasımpaşa Konyaspor maçı CANLI | Süper Lig maçı izle

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, Konyaspor'u konuk ediyor. Kasımpaşa - Konyaspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Konyaspor maçı 27 Eylül Pazartesi günü saat 20:00 başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - KONYASPOR İLK 11'LERİ:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut Bozok

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Endri Çekici, Bytyqi, Serdar, Hassan

SON DAKİKA