Kasımpaşa Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, Konyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Konyaspor maçı 27 Eylül Pazartesi günü saat 20:00 beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - KONYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Feyzi, Bruma, Brecka, Evren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Umut,

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Çekici, Bytqi, Serdar, Cikalleshi.

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