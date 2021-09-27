Kasımpaşa Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, Konyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Konyaspor maçı 27 Eylül Pazartesi günü saat 20:00 beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
KASIMPAŞA - KONYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Feyzi, Bruma, Brecka, Evren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Umut,
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Çekici, Bytqi, Serdar, Cikalleshi.
İSTATİSTİKLER:
- Konyaspor'u konuk ettiği 10 Süper Lig maçının sadece ikisini kaybeden Kasımpaşa (4G 4B), bu karşılaşmaların tamamında gol attı ancak yalnızca birinde kalesini gole kapatabildi.
- Kasımpaşa'ya rakip olduğu son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (4G 3B), son mağlubiyetini Kasım 2017'de deplasmanda aldı (1-2).
- Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Kasımpaşa, Şubat 2021'den bu yana üst üste iki iç saha yenilgisi almıyor.
- Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (2G 3B), kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlamak istiyor (Mayıs-Ekim 2015 & Ocak-Nisan 2016).
- Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan ve toplam 10 gol atan Kasımpaşa (1B 1M), daha önceki 12 iç saha karşılaşmasında aynı sayıda galibiyet almış ve gol sevinci yaşamıştı (2B 7M).
- İstanbul takımlarına konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçının birini kazanabilen Konyaspor (3B 5M), tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek aldı (Kasım 2020).
- Süper Lig'de pazartesi günleri oynadığı son dört dış saha maçında 8 puan toplayan Konyaspor (2G 2B), daha önceki 15 karşılaşmadan aynı miktarda puan çıkarabilmişti (1G 5B 9M).
- Kasımpaşa formasıyla çıktığı üç iç saha maçında iki gol atan Umut Bozok, iki golünü de oyuna sonradan dahil olduğu karşılaşmalarda kaydetti.
- Kasımpaşa'ya rakip olduğu ilk dört Süper Lig maçında dört golde pay sahibi olan Sokol Cikalleshi (1 gol & 3 asist), daha sonraki üç karşılaşmada da tabelayı değiştiremedi.
- Kasımpaşa'ya rakip olduğu üç Süper Lig maçını da kazanamayan İlhan Palut (2B 1M), 4+ kez karşılaştığı takımlar arasında sadece Fenerbahçe'yi mağlup edemedi (4 maç).