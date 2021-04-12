Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

- maçı CANLI

'de 34. hafta heyecanı devam ediyor. , sahasında 'u konuk ediyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadelenin CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 15:55
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 34. hafta maçında ile , 'nda kozlarını paylaşıyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadeleyi hakem yönetiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında 'da yapılan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.


KASIMPAŞA YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Wallace, Chebake, Hafez, Acquah, Mustafa, Adem, Zeki, Fofana, Tetteh

KASIMPAŞA YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor'u karşı karşıya getiren mücadele saat 16.00'da başladı ve 'den canlı yayınlanıyor.

YENİ MALATYA 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Son olarak ile berabere kalarak dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatyaspor, ligde 12 maçtır kazanamıyor. Malatya ekibi son galibiyetini 20. haftada 2-1'lik skorla 'a karşı aldı.

SON DAKİKA