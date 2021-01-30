Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'dan Kayserispor maçı sonrası açıklama!

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, son dakikada yedikleri golle sahadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Fuat Çapa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Yoğun bir süreç yaşıyoruz. Kayserispor, geçiş oyununu iyi oynamaya çalışan ve duran toplarda etkili olan bir takım. Bu maçta rakipten ziyade saha zemini bizim için sıkıntıydı. Pas yapmaya çalışan bir takımız. İlk devrede net pozisyonlara Kayserispor girdi. Tercihlerde ve son vuruşlarda iyi değildik. İkinci yarı yaptığımız oyuncu değişikliklerinde rakibin bırakacağı alanları değerlendirmek adına bir kurgumuz vardı. Hodzic ve Varga ile net pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik maalesef. Son dakikada gereksiz yere bir korner ve ardından yediğimiz gol bizim adımıza üzücü oldu. Bizi demoralize etti. Bu maçtan dersler çıkarmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen, sözleşme uzatmak istemediği gerekçesiyle de kadroya alınmadığı öne sürülen golcü oyuncu Fode Koita ile ilgili görüşlerini aktaran Çapa, "Koita, geçtiğimiz günlere kadar sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. Bundan sonraki süreç Koita ile yönetim arasında. Birlikte karar almaları gereken bir süreç. Umarım hayırlısı olur. Koita bize geçen sene çok katkı sağladı. Ne söylediysek uygulamaya çalıştı. Koita'yı aramızda görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon içinde çeşitli nedenlerle öngörülemeyen sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan Fuat Çapa, "Bir pandemi süreci yaşıyoruz. Aynı bölgede oyuncularımız sakatlandı. Çok geniş bir kadromuz yoktu sakatlıklar nedeniyle. Ancak yeni gelen arkadaşlarımızın bize bir şeyler kattıklarını düşünüyorum. Hala aramıza katılmayan Tosic bu ligi biliyor. Onun tecrübesinden faydalanmak istedik. Bunun yanı sıra Drinkwater var. Bu ortamdan çok rahatlıkla çıkabileceğimize inanıyorum. Oyuna odaklanmamız olmamız gerekiyor. Gelişime açık bir oyuncu grubumuz var." şeklinde görüş belirtti.