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Teknik Direktörü 'dan galibiyet yorumu: Disiplin üst düzeydeydi

'in 21. haftasında ağırladığı Demir Grup 'u 2-0 mağlup eden 'da teknik direktör , önemli bir maçtan iyi oynayarak 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 19:56
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'dan galibiyet yorumu: Disiplin üst düzeydeydi

Teknik Direktörü , 'in 21. haftasında u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Çapa, "Önemli bir müsabaka oynadık. Bizim için sadece 3 puandan ibaret değil, 5 puanlık bir maçtı. Bu maçta 4 yeni transferin 3'ü sahadaydı. Eksik olan savunma hattına gelen oyuncunun bizim için ne kadar değerli olduğunu gördük. 'un belirli oyun felsefesi var. Bizim için önemli olan alanları değerlendirmekti. Takım olarak iyi oynadık. Disiplin de üst düzeydeydi. Galibiyetten dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Sakat ve cezalı oyuncuların dönmesiyle daha alternatifli bir kadroya sahip olacaklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "1-2 mevkiye transfer için yönetimimiz görüşüyor. Bu transferleri tamamlarsak inşallah geçtiğimiz sezondaki havamızı tekrar yakalarız." şeklinde görüş belirtti.

ekibi 'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edilen orta saha oyuncusu 'ın son durumuyla ilgili de konuşan Fuat Çapa, "Uzun süredir oynamış olsa bizim 'ı alma şansımız olmazdı. Uzun süre oynamamış bir oyuncu. Önümüzde 20 maçımız var. Kalan 15-16 maçta onu oynatabilirsek çok büyük bir başarı olur." değerlendirmesinde bulundu.

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