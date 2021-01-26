Şipşak Paşa!

Alt tarafla bağlarını koparıp, üst sıralara tırmanmak isteyen Kasımpaşa ile Sivasspor, İstanbul'da kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan taraf lacivert-beyazlılar oldu. 6'da ceza yayının biraz sağından kazanılan frikikte topun başına geçen Hajradinovic, jeneriklik bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 1-0. 11 dakika sonra bu sefer transferin gözde isimlerinden Aytaç Kara sahne aldı. Sol çaprazda topla buluşan Anıl, penaltı noktasının solundaki Aytaç'ı gördü. Aytaç, uzak köşeye yerden yaptığı düzgün vuruşla ağları havalandırdı: 2-0. 30'da Yusuf'un ortasında Anıl'ın kafasını Samassa, çizgide iki hamlede kontrol etti ve Paşa devreyi iki farklı üstün tamamladı.

DUVARI AŞAMADI

İkinci yarıda savunma güvenliğini ön planda tutan Kasımpaşa, Sivasspor karşısında ne yerden ne havadan geçit vermedi. 2'si isabetli 45 orta yapan kırmızı-beyazlılar, Paşa duvarını aşamadı. Erdoğan, Gradel ve Caner, girdikleri pozisyonlarda çerçeveyi bulamadı ve İstanbul ekibi, evinde üst üste 3, toplamda 2 yenilginin ardından kazanırken, puanını 25'e çıkarıp 12. sıraya yerleşti. 5 maç sonra kaybeden Sivas ekibi ise 24 puanla 14. basamakta kaldı. Ligde 22. haftada Kasımpaşa, Kayseri'yi ağırlayacak. Sivas, Alanya'ya konuk olacak.

5 PUANLIK BİR MAÇTI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, 2 yenilginin ardından kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Fuat Çapa, "Bizim için sadece 3 puandan ibaret değil, 5 puanlık bir maçtı. Yaptığımız 4 transferin 3'ü sahadaydı. Eksik olan savunma hattında oraya gelen oyuncunun bizim için ne kadar değerli olduğunu gösterdi" yorumunu yaptı.

SON VURUŞ UYARISI

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kasımpaşa önünde son vuruşlardan yakındı. Çalımbay, "Girdiğimiz pozisyonlarda dikkatli olsaydık gol atabilirdik. Maalesef bazı şeyleri yapamadık. Yapamadığımız son paslar ve son vuruşlarda dikkatli olmamız gerekiyordu. Yenmemesi gereken gollerdi. Üzücü şeyler" değerlendirmesinde bulundu.