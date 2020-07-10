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10 Temmuz 2020, Cuma
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Maçı kazanmaya yakındık

Maçı kazanmaya yakındık

, 2-1 öne geçtikten sonra çok fırsat harcadıklarını söyledi.

, 2-1 öne geçtikten sonra çok fırsat harcadıklarını söyledi. 8 maç aradan sonra kaybettiklerini hatırlatan, "Maçı kazanmaya yakındık. Aslında maçın hakkı bu değildi. En kötü 1 puanla ayrılabilirdik. Son dakikada gol yiyince çıkmıyor. Gol atacakken top kaybı oldu ve yenildik" dedi.

  1. 10.7.2020
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