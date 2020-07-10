Koita 10. golünü attı

Kasımpaşa'da Fode Koita, Beşiktaş ağlarını 2 kez havalandırarak bu sezon ligdeki 10. golünü attı. 21'de Tiam'ın pasında Ersin'i ters ayakta yakalayan Fransız santrfor, 29'da sol köşeden müthiş bir şutla fileleri sarstı. 46'da yerini Yusuf'a bıraktı.