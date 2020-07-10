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10 Temmuz 2020, Cuma
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Koita 10. golünü attı

Koita 10. golünü attı

'da , ağlarını 2 kez havalandırarak bu sezon ligdeki 10. golünü attı.

'da , ağlarını 2 kez havalandırarak bu sezon ligdeki 10. golünü attı. 21'de Tiam'ın pasında Ersin'i ters ayakta yakalayan Fransız santrfor, 29'da sol köşeden müthiş bir şutla fileleri sarstı. 46'da yerini Yusuf'a bıraktı.

  1. 10.7.2020
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