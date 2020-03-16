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16 Mart 2020, Pazartesi
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hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı

, 'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Şut çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 16.03.2020
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