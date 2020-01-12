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12 Ocak 2020, Pazar
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’da sıkıntı büyük

Kasımpaşa’da sıkıntı büyük

'da kamp yapan , eksik kadroyla hazırlanıyor.

'da kamp yapan , eksik kadroyla hazırlanıyor. Kadroda düşünülmeyen Veysel, Youssef, Veigneau, Heintz, Mustafa, Azad, Hafez, Khalili, Uğurcan ve Popov'dan yoksun çalışan lacivert-beyazlılar, ikinci yarı öncesi 8 takviyeyle bu açığı kapatmayı planlıyor.
  1. 12.1.2020
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