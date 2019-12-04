Paşa'da Tayfur dönemi

Sivasspor yenilgisi sonrasında Kemal Özdeş'le yollarını ayıran Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Süper Lig'de 12 puanla 15. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, Hikmet Karaman ve eski hocası Şota Arveladze ile de bir görüşme gerçekleştirmiş ancak anlaşamamıştı. Son olarak A Milli Takım'da Lucescu'nun yardımcılığını yapan 49 yaşındaki Havutçu, daha önce Beşiktaş ve Adana Demirspor'da teknik direktörlük deneyimi yaşadı.