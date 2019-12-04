Paşa'da Tayfur dönemi - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Haberleri Paşa'da Tayfur dönemi

Paşa'da Tayfur dönemi

Paşa'da Tayfur dönemi

Sivasspor yenilgisi sonrasında 'le yollarını ayıran Kasımpaşa, ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Süper Lig'de 12 puanla 15. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, Hikmet Karaman ve eski hocası Şota Arveladze ile de bir görüşme gerçekleştirmiş ancak anlaşamamıştı.

Sivasspor yenilgisi sonrasında 'le yollarını ayıran Kasımpaşa, ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Süper Lig'de 12 puanla 15. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, Hikmet Karaman ve eski hocası Şota Arveladze ile de bir görüşme gerçekleştirmiş ancak anlaşamamıştı. Son olarak A Milli Takım'da Lucescu'nun yardımcılığını yapan 49 yaşındaki Havutçu, daha önce Beşiktaş ve Adana Demirspor'da teknik direktörlük deneyimi yaşadı.

  1. 4.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Paşa'da Tayfur dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN