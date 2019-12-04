Paşa'da Tayfur dönemi
Sivasspor yenilgisi sonrasında Kemal Özdeş'le yollarını ayıran Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Süper Lig'de 12 puanla 15. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, Hikmet Karaman ve eski hocası Şota Arveladze ile de bir görüşme gerçekleştirmiş ancak anlaşamamıştı.
Sivasspor yenilgisi sonrasında Kemal Özdeş'le yollarını ayıran Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Süper Lig'de 12 puanla 15. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, Hikmet Karaman ve eski hocası Şota Arveladze ile de bir görüşme gerçekleştirmiş ancak anlaşamamıştı. Son olarak A Milli Takım'da Lucescu'nun yardımcılığını yapan 49 yaşındaki Havutçu, daha önce Beşiktaş ve Adana Demirspor'da teknik direktörlük deneyimi yaşadı.
- 4.12.2019
- Süper Lig'de transfer bereketi! İşte sözleşmesi bitecek futbolcular
- Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! Galatasaray ve Fenerbahçe...
- Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a sıcak bakıyor
- Altay - Trabzonspor maçının 11'leri netlik kazandı
- Lille Teknik Direktörü Galtier'den flaş Yusuf Yazıcı kararı!
-
Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
-
‘Kasıtlı’ iddiası!
Toplam 1
Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
-
Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Paşa'da Tayfur dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.