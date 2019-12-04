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04 Aralık 2019, Çarşamba
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'da dönemi

Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu dönemi

ekiplerinden 'ten boşalan koltuğa 'yu getirdi. Mavi-beyazlı kulüp açıklamayı resmi sitesinden duyurdu. İstanbul kulübünün Tayfur Havutçu öncesi Şota ve Hikmet Karaman ile görüştüğü biliniyordu.

, ile 1.5 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Tayfur Havutcu, kendisini bir buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

  1. 04.12.2019
  2. Güncelleme: 04.12.2019 12:16
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