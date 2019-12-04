Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu dönemi

Kasımpaşa, Teknik Direktör Tayfur Havutçu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Tayfur Havutcu, kendisini bir buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.