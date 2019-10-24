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24 Ekim 2019, Perşembe
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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kulübün açıklamasında, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

Top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

  1. 24.10.2019
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