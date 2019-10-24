Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kulübün açıklamasında, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.
Top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
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Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
Kasımpaşa Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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