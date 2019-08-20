Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Kemerburgaz'daki tesislerde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde fiziksel çalışmalar gerçekleştirildi. İdman, pozisyon çalışmalarının ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Kaleci antrenörü Tolga Özgen yönetiminde ayrı çalışan file bekçileri Ramazan Köse, Fatih Öztürk, Enes Sarı ve Murat Can Yıldız idmanın bir bölümünde değişimli olarak kaleye geçti.

Kasımpaşa, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.



