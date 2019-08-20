Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Haberleri Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

'da maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Futbol Takımı, 'in 2. haftasında ile 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör yönetiminde Kemerburgaz'daki tesislerde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde fiziksel çalışmalar gerçekleştirildi. İdman, pozisyon çalışmalarının ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Kaleci antrenörü Tolga Özgen yönetiminde ayrı çalışan file bekçileri Ramazan Köse, , Enes Sarı ve Murat Can Yıldız idmanın bir bölümünde değişimli olarak kaleye geçti.

, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

  1. 20.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN