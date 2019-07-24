Son dakika: Trezeguet Aston Villa'da!

Kasımpaşa'nın yıldız ismi Trezeguet, Aston Villa'ya transfer oldu. İngiliz ekibi transferi resmen açıklarken, Kasımpaşa da veda mesajı yayınladı.

Lacivert-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'ye teşekkürlerimizi sunuyor, yeni takımı Aston Villa'da başarılar ve mutluluklar diliyoruz."

Aston Villa transferi böyle duyurdu;