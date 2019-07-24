Son dakika: Trezeguet Aston Villa'da!
Kasımpaşa'nın yıldız ismi Trezeguet, Aston Villa'ya transfer oldu. İngiliz ekibi transferi resmen açıklarken, Kasımpaşa da veda mesajı yayınladı.
Kasımpaşa'nın yıldız ismi Trezeguet, Aston Villa'ya transfer oldu. İngiliz ekibi transferi resmen açıklarken, Kasımpaşa da veda mesajı yayınladı.
Lacivert-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'ye teşekkürlerimizi sunuyor, yeni takımı Aston Villa'da başarılar ve mutluluklar diliyoruz."
Aston Villa transferi böyle duyurdu;
- 24.07.2019
- Güncelleme: 24.07.2019 11:48
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Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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