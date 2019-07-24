Son dakika: Trezeguet Aston Villa'da! - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Son dakika: Trezeguet 'da!

Son dakika: Trezeguet Aston Villa'da!

'nın yıldız ismi Trezeguet, 'ya oldu. İngiliz ekibi transferi resmen açıklarken, da veda mesajı yayınladı.

'nın yıldız ismi Trezeguet, 'ya oldu. İngiliz ekibi transferi resmen açıklarken, da veda mesajı yayınladı.

Lacivert-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'ye teşekkürlerimizi sunuyor, yeni takımı Aston Villa'da başarılar ve mutluluklar diliyoruz."

Aston Villa transferi böyle duyurdu;

  1. 24.07.2019
  2. Güncelleme: 24.07.2019 11:48
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