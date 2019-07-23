Pektemek Paşa'ya - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Haberleri Pektemek Paşa'ya

Pektemek Paşa'ya

Pektemek Paşa'ya

'tan ayrılan 'in yeni adresi belli oluyor. Gençlerbirliği ile adı anılan golcü futbolcuyla Kasımpaşa'nın da yakından ilgilendiği öne sürüldü.

Beşiktaş'tan ayrılan 'in, Kasımpaşa'nın gündeminde olduğu iddia edildi. Eski takımı G.Birliği'yle de adı anılan 31 yaşındaki forvetin, İstanbul'da kalmaya sıcak baktığı belirtildi. G.Birliği ile parlayan Pektemek, 2011'de 4 milyon euro'ya 'a transfer olmuştu. 2016'da Başakşehir'e kiralanan tecrübeli oyuncu, kariyerinde 269 karşılaşmada 64 gol attı.

  1. 23.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pektemek Paşa'ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN