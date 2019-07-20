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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Trezeguet Ada'da

Trezeguet Ada'da

'nın Süper Lig devlerini peşinden sürükleyen Mısırlı yıldızı Trezeuget, İngiltere'ye gidiyor. , başarılı futbolcuyla anlaşmaya vardı.

, Mısırlı yıldızı Trezeguet'in transferi için İngiltere Premier Lig ekibi 'yla anlaşma sağladı. İstanbul ekibinin, 12 milyon karşılığında el sıkıştığı öğrenildi. Geçtiğimiz devre arasında da Diagne'yi 13 milyon euro'ya Galatasaray'a satan Paşa, kısa sürede 25 milyon euro'luk bir serveti kasaya koymuş oyacak. Premier Lig'e yeni yükselen Aston Villa'nın yolunu tutacak 24 yaşındaki sol kanat, 2 milyon euro karşılığında Anderlecht'ten transfer edilmişti. Trezeguet'in Türkiye kariyerinde 71 maçta 25 gol, 18 asisti bulunuyor.
  1. 20.7.2019
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