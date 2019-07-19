Kasımpaşalı Trezeguet Aston Villa'da - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Haberleri Kasımpaşalı Trezeguet Aston Villa'da

Kasımpaşalı Trezeguet 'da

Kasımpaşalı Trezeguet Aston Villa'da

ekiplerinden Kasımpaşa'nın mısırlı futbolcusu Trezeguet, 12 milyon Euro karşılığında 'ya transfer oluyor. Kulüpler prensip anlaşmasına vardı.

Kasımpaşa, Trezeguet transferi için 12 milyon euro karşılığında ile prensip anlaşmasına vardı.

Adı uzun zamandır Galatasaray'la anılan Mısırlı futbolcu Trezeguet'in yeni takımı belli oldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa'nın Mısırlı kanat oyuncusu için İstanbul kulübüyle 12 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

Samatta tamam sıra Genk'te

TREZEGUET KİMDİR?

Mısırlı futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan ya da bilinin adıyla Trezeguet, 1 Ekim 1994 tarihinde Mısır'ın Kafr el-Sheikh şehrinde dünyaya geldi.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında Al Ahly kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Anderlecht, Mouscron, Kasımpaşa kulüplerinde oynadı.

2017-2018 sezonunun başında kiralık olarak Kasımpaşa'ya katılan oyuncunun bonservisi 2018-2019 sezonun başında Kasımpaşa tarafından 2 Milyon Euro bedelle alındı.

  1. 19.07.2019
  2. Güncelleme: 19.07.2019 12:41
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşalı Trezeguet Aston Villa'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN