Kasımpaşa Ankaragücü deplasmanında
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
Ankara'da Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Süper Lig'de 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 29 puanla 7. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 6'sını kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 12'sini yitiren MKE Ankaragücü ise 20 puanla 16. sırada bulunuyor.
İki takım, ligde son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkati çekiyor. Kasımpaşa yaptığı son 3 maçtan puansız ayrılırken, MKE Ankaragücü ise çıktığı son 6 müsabakayı kaybetti.
Başkent deplasmanı öncesinde Kasımpaşa'da cezalı ve sakat futbolcu bulunmuyor.
- 10.2.2019 10:09
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Kasımpaşa Ankaragücü deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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