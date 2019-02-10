Kasımpaşa Ankaragücü deplasmanında
10 Şubat 2019, Pazar
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Ankaragücü deplasmanında

Kasımpaşa Ankaragücü deplasmanında

, 'in 21. haftasında yarın 'ne konuk olacak.

Ankara'da Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

'de 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan , 29 puanla 7. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 6'sını kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 12'sini yitiren ise 20 puanla 16. sırada bulunuyor.

İki takım, ligde son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkati çekiyor. Kasımpaşa yaptığı son 3 maçtan puansız ayrılırken, MKE Ankaragücü ise çıktığı son 6 müsabakayı kaybetti.

Başkent deplasmanı öncesinde Kasımpaşa'da cezalı ve sakat futbolcu bulunmuyor.

  1. 10.2.2019 10:09
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