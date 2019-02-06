Kasımpaşa Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir saat sürdüğü belirtildi.
Lacivert-beyazlı kafilenin akşam Manisa'ya gideceği kaydedildi.
- 6.2.2019 14:21
- Güncelleme: 6.2.2019 15:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
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