Kasımpaşa Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı

, 'nda yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

, 'nda yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir saat sürdüğü belirtildi.

Lacivert-beyazlı kafilenin akşam 'ya gideceği kaydedildi.

  1. 6.2.2019 14:21
  2. Güncelleme: 6.2.2019 15:23
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