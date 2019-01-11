Kasımpaşa'dan çifte bomba
Kasımpaşa, Benfica’dan kaleci Varela ile Osijek’ten maestro Hajradinovic’le anlaştı.
Kasımpaşa, Tobias Heintz ve Azad Toptik'ten sonra iki bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Paşa, Benfica'nın 24 yaşındaki kalecisi Bruno Varela ile Hırvatistan'da Osijek'ten ofansif orta saha Haris Hajradinovic'le anlaştı. 24 yaşındaki Portekizli Varela, bu sezon yedek kulübesinden çıkamazken, yaşıtı Hajradinovic ise 24 maçta 8 gol, 4 asistle öne çıktı.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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