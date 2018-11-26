Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor

Diagne, Spor Toto Süper Lig'deki 13 haftalık periyotta attığı 14 golle takımını sırtlıyor.

Lacivert-beyazlı takımın Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçta 2 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki futbolcu, takımının sahadan 3 puanla ayrılmasında başrol oynadı.

Ligde 25 puanla ikinci sırada bulunan Kasımpaşa'da, Diagne'nin sezon başından bu yana gösterdiği performans dikkati çekiyor.

EN GOLCÜ SEZONU

Kasımpaşa'nın Senegalli milli futbolcusu, kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor.

Bu hafta rakip fileleri 2 kez havalandıran Diagne, Süper Lig'deki gol sayısını 14'e çıkararak kariyerindeki en skorer sezona ulaştı.

Senegalli futbolcu, kariyerinde bir sezonda en fazla golü yine Kasımpaşa formasıyla atmıştı. Diagne, geçen sezon ligin ikinci yarısında 17 mücadelede 12 kez ağları havalandırmıştı.

GOLLERİN YÜZDE 48,2'Sİ DİAGNE'DEN

Kasımpaşa'nın bu sezon attığı gollerin yüzde 48,2'sinde Diagne'nin imzası bulunuyor.

Senegalli futbolcu, lacivert-beyazlı ekibin bu sezon ligde attığı 29 golün 14'ünü attı.

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'a ikişer gol atan Diagne, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor'a ise birer gol kaydetti.

Ligde gol krallığı sıralamasında açık ara zirvede yer alan Mbaye Diagne, 14 golün 5'ine ise penaltı vuruşu sonucu ulaştı.

GOL ATTIĞI MAÇLARDA 7 GALİBİYET

Kasımpaşa, Diagne'nin skor tabelasını değiştirdiği 10 maçın 7'sinde sahadan galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, Senegalli oyuncunun fileleri havalandırdığı müsabakalarda 7 galibiyetin yanı sıra 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE'DEN FAZLA GOL ATTI

Diagne, Spor Toto Süper Lig'de 13 haftalık bölümde toplam 12 gol atan Fenerbahçe'yi de bu alanda geçti.

Ligde 14 kez fileleri havalandıran Senegalli oyuncu, bu alanda Kayserispor (10), Aytemiz Alanyaspor (11) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da (11) geride bıraktı.

Mbaye Diagne, Bursaspor ve Çaykur Rizespor takımlarıyla da aynı gol sayısına ulaştı.

AVRUPA'DA ZİRVEDE

Bu sezon 13 maça 14 gol sığdıran Diagne, Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) gol krallarının önünde bulunuyor.

Avrupa'nın 5 büyük liginin en skorer oyuncuları sıralamasında Diagne'yi, 11'er golle Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ile Nanteslı futbolcu Emiliano Sala takip etti.

La Liga'dan Lionel Messi ile Luis Suarez (Barcelona), Serie A'dan Cristiano Ronaldo (Juventus), Krzysztof Piatek (Genoa), Bundesliga'dan Sebastien Haller ile Luko Jovic (Eintracht Frankfurt) ve Paco Alcacer (Borussia Dortmund) ise 9'ar gol kaydetti.

Premier Lig'de ise Sergio Agüero (Manchester City) ile Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) 8'er kez fileleri havalandırdı.