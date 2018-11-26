Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    , Diagne ile zirveye oynuyor

    Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor

    'nın Senegalli milli futbolcusu , attığı gollerle takımını 'de zirve yarışında tutuyor.

    Diagne, 'deki 13 haftalık periyotta attığı 14 golle takımını sırtlıyor.

    Lacivert-beyazlı takımın Evkur 'u 3-0 yendiği maçta 2 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki futbolcu, takımının sahadan 3 puanla ayrılmasında başrol oynadı.

    Ligde 25 puanla ikinci sırada bulunan 'da, Diagne'nin sezon başından bu yana gösterdiği performans dikkati çekiyor.

    EN GOLCÜ SEZONU
    Kasımpaşa'nın Senegalli milli futbolcusu, kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor.

    Bu hafta rakip fileleri 2 kez havalandıran Diagne, Süper Lig'deki gol sayısını 14'e çıkararak kariyerindeki en skorer sezona ulaştı.

    Senegalli futbolcu, kariyerinde bir sezonda en fazla golü yine Kasımpaşa formasıyla atmıştı. Diagne, geçen sezon ligin ikinci yarısında 17 mücadelede 12 kez ağları havalandırmıştı.

    GOLLERİN YÜZDE 48,2'Sİ DİAGNE'DEN
    Kasımpaşa'nın bu sezon attığı gollerin yüzde 48,2'sinde Diagne'nin imzası bulunuyor.

    Senegalli futbolcu, lacivert-beyazlı ekibin bu sezon ligde attığı 29 golün 14'ünü attı.

    , Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'a ikişer gol atan Diagne, , MKE Ankaragücü, Galatasaray, , ve 'a ise birer gol kaydetti.

    Ligde gol krallığı sıralamasında açık ara zirvede yer alan , 14 golün 5'ine ise penaltı vuruşu sonucu ulaştı.

    GOL ATTIĞI MAÇLARDA 7 GALİBİYET
    Kasımpaşa, Diagne'nin skor tabelasını değiştirdiği 10 maçın 7'sinde sahadan galip ayrıldı.

    Lacivert-beyazlı takım, Senegalli oyuncunun fileleri havalandırdığı müsabakalarda 7 galibiyetin yanı sıra 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

    FENERBAHÇE'DEN FAZLA GOL ATTI
    Diagne, Spor Toto Süper Lig'de 13 haftalık bölümde toplam 12 gol atan 'yi de bu alanda geçti.

    Ligde 14 kez fileleri havalandıran Senegalli oyuncu, bu alanda Kayserispor (10), Aytemiz Alanyaspor (11) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da (11) geride bıraktı.

    Mbaye Diagne, Bursaspor ve Çaykur Rizespor takımlarıyla da aynı gol sayısına ulaştı.

    AVRUPA'DA ZİRVEDE
    Bu sezon 13 maça 14 gol sığdıran Diagne, Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak kabul edilen İngiltere (), İspanya (), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) gol krallarının önünde bulunuyor.

    Avrupa'nın 5 büyük liginin en skorer oyuncuları sıralamasında Diagne'yi, 11'er golle Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ile Nanteslı futbolcu Emiliano Sala takip etti.

    La Liga'dan ile (Barcelona), Serie A'dan (Juventus), Krzysztof Piatek (Genoa), Bundesliga'dan Sebastien Haller ile Luko Jovic () ve Paco Alcacer () ise 9'ar gol kaydetti.

    Premier Lig'de ise (Manchester City) ile Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) 8'er kez fileleri havalandırdı.

    1. 26.11.2018 14:19
    2. Güncelleme: 26.11.2018 14:34
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